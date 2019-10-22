В центре Омска решили запретить еще один левый поворот
Очередные изменения в организации движения центра Омска. О них сообщили в городской администрации. Там решили запретить очередной левый поворот. На этот раз речь идет о повороте налево с улицы Масленникова на улицу Маршала Жукова. Для разворота автомобилистам придется проезжать дальше. Движение на перекрестке будет разрешено только прямо и направо.
На этом перекрестке решено изменить работу светофора. В мэрии объясняют это особой аварийностью данного участка. Там за прошлый год произошло 9 ДТП, в которых пострадали 10 человек.
Теперь при движении по улице Масленникова нельзя будет повернуть на улицу Маршала Жукова. Водителям придется ехать дальше и разворачиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU