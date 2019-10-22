Следователи ищут тело двухлетней девочки, убитой за упавшие на пол хлебные крошки

СЕГОДНЯ 12:22 2019-10-22T12:30:12+03:00

В жестокой расправе над малышкой обвиняют ее мать. А прятавший труп сожитель матери, вскоре умер от отравления алкоголем [видео]

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Напомним, этот случай произошел весной. В квартире дома на 33-й Северной обнаружили бездыханное тело двухлетней девочки из маргинальной семьи. Позже выяснилось, что к ее убийству причастны самые близкие люди для малышки, которые слишком бурно отпраздновали 9 мая.

По данным следствия, ребенок ел хлеб и накрошил на полу. Разъяренная пьяная мать решила научить дочь аккуратности и стала запихивать выпавшее ей в рот. В результате девочка задохнулась. После этого сожитель ее матери завернул труп в полотенце и пакет и просто выбросил. Куда именно мужчина так и не смог сказать. Вскоре его увезли в больницу с алкогольным отравлением, где он и умер.

Мать-убийца на время следствия находился в изоляторе, а тело ее дочери до сих пор не удается найти.

– Органы следствия обращаются к гражданам с просьбой, если кто-то случайно обнаружил тело убитой девочки, просьба сообщить по телефону доверия следственного управления по номеру 395-506 или по телефону «Ребенок в опасности!» с коротким номером 123, – говорится в сообщении регионального СУ СК.

Мать, убившая 2-летнюю дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU