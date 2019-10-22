2019-10-22T11:58:37+03:00
Происшествия

В Омске машина сбила пенсионера на пешеходном переходе

Вероятно, водитель не заметил его в сумерках [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/55gibdd)Фото: скриншот с видео (vk.com/55gibdd)
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Инцидент произошел в Октябрьском округе. 56-летний водитель на «Шевроле Нива» ехал по неосвещенному участку окружной дороги в сторону Космического проспекта. В районе дома № 16 на улице Романенко на проезжую часть вышел пожилой мужчина, который пытался перейти дорогу по зебре. Из-за того, что он был одет в темное, а по невнимательности водитель не заметил пенсионера в сумерках и сбил его.

– В результате ДТП 62-летний мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

22.10.2019 сбили человека на Окружной в районе Романенко 16а.Видео: vk.com/55gibdd

ИСТОЧНИК KP.RU

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