В Омской области пьяная девушка насмерть забила своего 32-летнего приятеля

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-21T13:13:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Не совсем ординарная история произошла в деревне Михайловке Саргатского района. Если обычно жертвами пьяных застолий становятся представительницы слабой половины человечества, то в этом случае все произошло наоборот.

– По версии следствия, в ночь на 16 октября находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 21-летняя подозреваемая жестоко избила мужчину, зашедшего в гости, причинив не совместимые с жизнью телесные повреждения, повлекшие его смерть. Причиной стало то, что потерпевший, также находившийся в состоянии опьянения, громко ругался и обзывал друзей подозреваемой, которые распивали спиртное в соседней комнате, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время подозреваемая задержана, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU