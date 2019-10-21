2019-10-21T13:13:22+03:00
Происшествия

В Омской области пьяная девушка насмерть забила своего 32-летнего приятеля

Как выяснилось, сельчанка заступилась за своих знакомых, которых обидел мужчина
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Подозреваемая в убийстве задержана.Подозреваемая в убийстве задержана.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Не совсем ординарная история произошла в деревне Михайловке Саргатского района. Если обычно жертвами пьяных застолий становятся представительницы слабой половины человечества, то в этом случае все произошло наоборот.

– По версии следствия, в ночь на 16 октября находившаяся в состоянии алкогольного опьянения 21-летняя подозреваемая жестоко избила мужчину, зашедшего в гости, причинив не совместимые с жизнью телесные повреждения, повлекшие его смерть. Причиной стало то, что потерпевший, также находившийся в состоянии опьянения, громко ругался и обзывал друзей подозреваемой, которые распивали спиртное в соседней комнате, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – В настоящее время подозреваемая задержана, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мед оказался неправильным
250-тысячный абонент «Газпром межрегионгаз Омск» получил подарок
В Омском филиале Россети Сибирь будущим энергетикам рассказали о будущем энергетики
Омичка добровольно отдала «гадалке Амалии» 530 тысяч
Дорогу-дублер у мятежного омского поселка Рыбачий строят круглосуточно
Яромир Ягр рассказал, что скучает по «Авангарду» и пообещал вернуться в Омск
В Таре пьяный водитель иномарки протаранил автобус
В Омске пациент пытался убежать от фельдшера скорой, а потом разбил ему лицо
Frank RG назвал карты Альфа-Банка с программами лояльности лучшими
Эксперты: В Омской области деньги с жителей собирают, но ремонт не проводят
Из-за серьезного пожара на окраине Омска чуть не взорвался газовый баллон
Следствие: Олег Меркушин заранее готовился к убийству жены и дочери
Омского полицейского, который не смог объяснить, на какие деньги купил BMW, уволили
Группу омичей обвиняют в отмывании денег от продажи наркотиков
Пьяный омич не удержал равновесие и упал с Комсомольского моста
Омский министр энергетики показал в Instagram, как тренируется в зале
«Росводоканал Омск» впервые применил технологию «Rolldown» при ремонте водопровода
Прокуратура выявила грубые нарушения у омского «Яндекс.такси»
Американский СМИ обсуждают омское фото гигантского следа снежного человека
Стало известно, какая погода ждет омичей на новой рабочей неделе
В Омской области «Лада» насмерть сбила девушку-подростка, переходившую дорогу
Омичка, упавшая в туалете кинотеатра, отсудила 15 тысяч рублей
В Омске из-за недовольства православных хэллоуинский органный концерт переименовали в бал
В Называевске браконьер застрелил семью барсуков
В омской маршрутке требовали 30 рублей за проезд стоя
На зебре в Омске сбили девушку: водитель даже не затормозил