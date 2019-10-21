2019-10-21T12:42:35+03:00
Общество

Эксперты: В Омской области деньги с жителей собирают, но ремонт не проводят

О проблемах заявили в НП «ЖКХ Контроль»
Станислав МУХИН
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Деньги лежат, а ремонт никто не проводит.Деньги лежат, а ремонт никто не проводит.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Громкое заявление сделали в некоммерческом партнерстве «ЖКХ Контроль». Там проанализировали ситуацию в регионах страны с капитальным ремонтом. Эксперты считают, что в целом только создается видимость проведения работ. В частности, в Омской области, как считаю эксперты НП «ЖКХ Контроль», есть нехорошая тенденция. У нас хорошая собираемость с населения, но невысокие темпы капремонта.

- Для Омской области характерно то, что жители исправно платят, а деньги не расходуются. Омская область в числе нескольких регионах, где очень большие остатки на счетах. Они значительно превышают платежи, которые омичи перечислили в фон. Почему эти деньги не используются, непонятно. Только 25% контрактов расторговано. Контракты не заключаются, работы не проводятся, деньги лежат без движения, - констатировала исполнительный директор Светлана Разворотнева.

Она также отметила, что чаще всего чиновники за жителей решают, что ремонтировать на доме. Обычно выбирают ремонт кровли, как самый заметный конструктив здания. Но чаще всего это не самый удачный выбор, по мнению Разворотневой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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