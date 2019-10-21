Из-за серьезного пожара на окраине Омска чуть не взорвался газовый баллон

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-21T12:35:22+03:00

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Серьезное ЧП случилось сегодня, 21 октября, утром в частном секторе Ленинского округа.

– В 11.56 поступило сообщение о пожаре на улице 12-й Балтийской, – рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – На момент прибытия первого подразделения горел дом на площади 100 квадратных метров. В 12.33 звено газодымозащитников проникло внутрь дома, людей не обнаружили. В 12.28 пожар был локализован, эвакуирован один газовый баллон. В 12.35 ликвидировано открытое горение.

Также сообщается, что от МЧС на происшествии работали 33 человека личного состава на семи машинах.

По предварительным данным, ЧП могло произойти из-за неисправного отопительного или электрооборудования.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU