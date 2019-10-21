2019-10-21T11:23:06+03:00
Общество

Омского полицейского, который не смог объяснить, на какие деньги купил BMW, уволили

Теперь уже бывший страж порядка пытается оспорить это решение
Анна МИКУЛА
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Омского полицейского обвинили в коррупции.Омского полицейского обвинили в коррупции.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В 2017 году жена старшего лейтенанта Мельникова стала счастливой обладательницей новенького BMW 520D XDrive. Дорогой покупкой, которая, судя по документам, обошлась более чем в 3,6 млн рублей заинтересовалось руководство омского полицейского. Мужчина не смог объяснить, откуда в их семье появились такие деньги.

– Согласно поступившей информации из Управления Федеральной налоговой службы по Омской области, общий доход Мельникова В.В. за 2014, 2015, 2016 годы составил 1 771 985 рублей 61 копейку, – рассказали в Центральном райсуде. – Общий доход Мельниковой Л.А. за 2014, 2015, 2016 годы составил 611 196 рублей 43 копейки. Таким образом, совокупный доход Мельникова В.В. и Мельниковой Л.А. за 2014, 2015, 2016 годы составил 2 383 182 рубля 04 копейки.

После служебной проверки полицейского обвинили в коррупции и уволили. Теперь он пытается оспорить это решение в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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