Группу омичей обвиняют в отмывании денег от продажи наркотиков

СЕГОДНЯ 10:57 2019-10-21T10:57:59+03:00

Кроме того, они организовали интернет-магазин, через который торговали зельем

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В суде рассматривают дело омича по фамилии Неделько. По версии обвинения, он организовал преступную группу занимавшуюся распространением наркотиков.

– В сентябре 2018 года обвиняемый с целью извлечения материальной выгоды организовал преступную группу. Являясь ее руководителем, он распределил роли между участниками группы, после чего с использованием созданного им интернет-магазина группа стала совершать преступления, связанные с незаконным сбытом синтетических наркотиков в Омске, – рассказали в Ленинском райсуде. – Кроме того, Неделько производил финансовые операции, связанные с легализацией денежных средств. Преступный доход, полученный в результате незаконного сбыта наркотических средств, аккумулировался на третьих лиц с зачислением на банковские карты и последующим снятием в наличной форме. Общая сумма преступного дохода составила более 1 миллиона 750 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU