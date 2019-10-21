Омский министр энергетики показал в Instagram, как тренируется в зале

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-21T09:18:07+03:00

Вадим Марыгин продемонстрировал, что находится в отличной форме [видео]

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Как выяснилось, глава регионального минэнерго активно пользуется Instagram. В отличие своего непосредственного руководителя, губернатора Омской области Александра Буркова, пресс-служба которого выкладывает на его странице исключительно официальную информацию, Вадим Марыгин делится с подписчиками и личным.

Например, накануне чиновник облправительства выложил видео занятий в тренажерном зале. Вадим Олегович продемонстрировал, что находится в отличной форме.

– В нашей жизни многое зависит от нас, но не все, – подписал пост министр.

Судя по всему, людям такая откровенность понравилась.

– Приятно смотреть, когда мужчина заботится о своем теле, – прокомментировала запись одна из подписчиц.

Напомним, мэр Омска Оксана Фадина также пользуется Instagram. Через соцсеть она общается с горожанами и оперативно отвечает на все их вопросы.

vadimmarygin В нашей жизни многое зависит от нас.. но не всё..

ИСТОЧНИК KP.RU