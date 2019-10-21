Омский министр энергетики показал в Instagram, как тренируется в зале
Как выяснилось, глава регионального минэнерго активно пользуется Instagram. В отличие своего непосредственного руководителя, губернатора Омской области Александра Буркова, пресс-служба которого выкладывает на его странице исключительно официальную информацию, Вадим Марыгин делится с подписчиками и личным.
Например, накануне чиновник облправительства выложил видео занятий в тренажерном зале. Вадим Олегович продемонстрировал, что находится в отличной форме.
– В нашей жизни многое зависит от нас, но не все, – подписал пост министр.
Судя по всему, людям такая откровенность понравилась.
– Приятно смотреть, когда мужчина заботится о своем теле, – прокомментировала запись одна из подписчиц.
Напомним, мэр Омска Оксана Фадина также пользуется Instagram. Через соцсеть она общается с горожанами и оперативно отвечает на все их вопросы.
ИСТОЧНИК KP.RU