2019-10-21T06:06:56+03:00
Общество

В Омске из-за недовольства православных хэллоуинский органный концерт переименовали в бал

Кроме того, информацию о событии убрали с сайта филармонии
Анна МИКУЛА
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Продолжается эпопея с ночным концертом «HALLOWEEN под звуки органа», запланированным омской филармонией. Изначально планировалось, что всех гостей, пришедших приобщиться к прекрасному 31 октября, в фойе будет встречать граф Дракула со свитой.

Но такая идея с празднованием заграничного Дня всех святых (кстати, изначально христианского) на Богом спасаемой русской земле показалась местным православным обидной. Оскорбленные в лучших чувствах верующие потребовали запретить вакханалию.

Сначала гневные комментарии на сайте филармонии оставили два отца Александра – Алексеев и Лемешко. Когда их заблокировали, батюшки продолжили борьбу на своих страницах «ВКонтакте», куда, кстати, запретили заходить журналистам.

Позже идеей запретить концерт прониклись и представители довольно одиозного «Родительского комитета».

Музыканты, вероятно, прислушались к мнению верующих и удалили всю информацию о мероприятии со своего сайта. Вот, как в администрации культурного заведения это объяснили:

– Информация, что концерт 31.10.2019 «Ночной бал под звуки органа» (18+) отменяется, – не соответствует действительности, – рассказали в пресс-службе омской филармонии. – Анонс концерта недоступен на официальном сайте, так как в зале нет свободных мест. По решению руководства филармонии, интерактивная программа в фойе была скорректирована в соответствии с интересами широкой общественности. Вследствие изменения концепции интерактивной программы, изменено название мероприятия. Музыкально-литературная программа в зрительном зале не меняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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