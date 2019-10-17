2019-10-17T11:25:21+03:00
Общество

Крышу со мхом на омской многоэтажке начнут ремонтировать зимой

В фонде капремонта заверили: на скатной кровле такие работы допустимы и в мороз
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Напомним, «Комсомолка» накануне писала про пятиэтажку в самом центре Омска, которая выглядит словно декорация в фильму ужасов. Штукатурка на стенах дома уже отвалилась большими кусками, а на крыша заросла мхом. При этом жильцы исправно платят по квитанциям за капремонт. Замена кровли, кстати, согласно очередности в этой многоэтажке на улице Ильинской был запланирован на 2018 год.

В регионального фонде капремонта оперативно прокомментировали ситуацию и заверили, что ремонтировать кровлю будут уже в начале следующего года.

– Капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме № 17 по улице Ильинской, согласно краткосрочному плану, намечен на 2018 год. В прошлом году и началась работа в отношении этого дома. Собственникам помещений следует понимать, что началу капремонта предшествует большая подготовительная работа, которая может занимать около года. Без проекта капремонт не проводится, – рассказала «Комсомолке» специалист по связям с общественностью Ольга Крачковская. – В 2018 году Фонд капремонта провел электронный аукцион по отбору подрядной организации для разработки проекта. После разработки и утверждения проекта был объявлен еще один электронный аукцион по отбору подрядчика для проведения строительно-монтажных работ. Согласно договору, заключенному между Фондом и подрядной организацией ООО «ТриАлСтрой» по итогам электронного аукциона, работы по ремонту крыши в доме № 17 по ул. Ильинской будут проведены с 01.01.2020 по 01.06.2020. Крыша данного дома скатная, ремонтировать такие крыши можно в любое время года.

Следующий капитальный ремонт в данном доме, согласно региональной программе, запланирован на период 2021-2023 годы, вид работ – разработка проекта, ремонт внутридомовых инженерных сетей. На период 2027-2029 годы запланирован капитальный ремонт фасада. Годы ремонта будут конкретизированы краткосрочными планами, которые принимаются сроком на три года. Виды работ утверждают собственники помещений на общем собрании, иными словами, собственники могут поменять вид работ, предоставив протокол собрания со своим решением в Фонд капремонта.

Также у собственников есть право поменять способ накопления: перейти с общего счета на специальный. В случае накопления взносов на капремонт на спецсчете собственники могут проводить ремонт в любое время, главное – наличие достаточной суммы средств для проведения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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