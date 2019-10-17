На берегу озера в Омской области обнаружили труп рыбака

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-17T10:55:44+03:00

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На берегу озера Кавырдак обнаружили труп мужчины с ножевым ранением в сердце. Вскоре следователи выяснили, кто может быт причастен к этому преступлению.

– По версии следствия, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения 54-летний пенсионер, приехавший из Омска на рыбалку, около костра из личных неприязненных отношений нанес ножом удар в сердце ранее незнакомому молодому человеку, который также приехал с друзьями на рыбалку, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – От ранения мужчина скончался на месте, а его друзья вызвали сотрудников полиции, которые задержали пенсионера.

Подозреваемый находится с изоляторе. За убийство ему грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU