СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-17T10:08:22+03:00

В Омской области будут судить банду из 16 черных лесорубов.

Кроме того, они подожгли баню общественницы, которая пыталась с ними бороться

Изменить размер текста: A A

Группу из 16 черных лесорубов, уничтожавших тайгу на севере Омской области, были задержаны сотрудниками уголовного розыска еще в ноябре 2017 года. Все это время шло расследование.

– Фигурантам вменено совершение 7 незаконных рубок лесных насаждений, в том числе ценных деревьев хвойных пород в Тарском районе Омской области. Разрешения на пользование лесными участками у обвиняемых отсутствовали. Общий ущерб, причиненный государственному лесному фонду, превысил 32 млн рублей, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Кроме того, в октябре 2017 года двое сообщников подожгли баню, принадлежащую жительнице Тарского района, которая своей общественной деятельностью препятствовала незаконной вырубке леса.

В обеспечения возможного приговора по гражданскому иску потерпевшей имущество обвиняемых, оцененное в 864 126 рублей, арестовано.

Дело одного из соучастников, сотрудничавшего со следствием, выделили в отдельное производство. В июле 2019 года ему уже вынесли приговор и отправили в колонию на 2 года 8 месяцев.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в отношении остальных фигурантов направили в Тарский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU