На трассе в Омской области случилось смертельное ДТП

СЕГОДНЯ 09:46 2019-10-17T09:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 17 октября, рано утром в Кормиловском районе. По трассе Челябинск–Новосибирск ехал 54-летний водитель фургона ГАЗ-А23R35. Вероятно, в сумерках он не заметил мужчину, шедшего по дороге вдоль обочины и примерно в 6.40 сбил его.

От полученных травм пешеход, личность которого сейчас устанавливают полицейские, скончался на месте.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU