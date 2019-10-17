На трассе в Омской области случилось смертельное ДТП
Мужчина, шедший вдоль обочины, попал под колеса грузовой «газели»
ДТП случилось на трассе в Кормиловском районе.Фото: Сергей ГАПОН
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Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 17 октября, рано утром в Кормиловском районе. По трассе Челябинск–Новосибирск ехал 54-летний водитель фургона ГАЗ-А23R35. Вероятно, в сумерках он не заметил мужчину, шедшего по дороге вдоль обочины и примерно в 6.40 сбил его.
От полученных травм пешеход, личность которого сейчас устанавливают полицейские, скончался на месте.
– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU