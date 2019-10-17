В Омске из-за дрифтера на «Тойоте» таксисту оторвало ногу
Фото с места жуткой аварии появились в соцсетях [фото]
Страшная авария произошла на 4-й Рабочей.Фото: ВКонтакте
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Страшная авария произошла в ночь со среды на четверг 17 октября. На 4-й Рабочей столкнулись машина "Яндекс.такси" и "Тойота Марк II". Как рассказали очевидцы ДТП, виновником стал водитель иномарки. Машину занесло на огромной скорости.
- "Яндекс" стоял заглушенный на обочине. Шофер стал выходить из машины, а "Тойота" летела на скорости и дрифтила. Задом иномарка задела водителя и саму машину. В результате таксисту оторвало ногу, - рассказали очевидцы.
В тяжелом состоянии омича доставили в больницу. Инспекторы ДПС выясняют подробности аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU