2019-10-16T11:33:40+03:00
Общество

Крыша многоэтажки в самом центре Омска поросла мхом

Сам дом также выглядит довольно пугающе
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Жильцы пятиэтажки, расположенной в самом центре Омска, буквально в нескольких сотнях метров от гостевого маршрута, жалуются, что их 66-летний дом буквально разваливается на глазах. При этом жильцы заверяют, что исправно платят за капремонт.

– Улица Ильинская, 17. Крыша дома заросла мхом, – рассказывает в паблике «ЧП Омск» один из местных жителей.

Судя по фото, выложенным в качестве доказательства, проблему у этой хрущевки не только с кровлей – штукатурка на стенах уже давно отвалилась огромными кусками. Согласно документам, наблюдать такую картину жильцам предстоит еще долго. Ремонт фасада запланирован только на 2029 год. Впрочем, нет гарантии, что и тогда дом приведут в порядок. Ведь крышу должны были поменять еще в прошлом году.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

– Вся Европа в таких крышах, деньги платим на них посмотреть, а тут бесплатно, – шутит один из комментаторов.

– Значит с северной стороны дом находится, – предполагает другой.

Также подписчики паблика предположили, что дом решил утеплиться к зиме самостоятельно, раз надежды на скорый ремонт все равно нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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