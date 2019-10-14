2019-10-14T13:58:24+03:00
Общество

В Омске за 37 миллионов продают квартиру с 50-метровой кухней

Объявление появилось на сайте по продаже недвижимости
Станислав МУХИН
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В кухне спокойно можно жить. ФОТО: MlsnВ кухне спокойно можно жить. ФОТО: Mlsn
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Необычное объявление о продаже элитной квартиры появилось в интернете. В здании всего 13 квартир. В продаваемом объекте недвижимости есть все необходимое: тренажерный зал, зимний сад, комната отдыха. Одна кухня, которая служит еще и столовой, занимает почти 50 квадратов. Общая же площадь квартиры, расположенной в центре Омска, 469 метров. Она занимает целый этаж дома.

Вместе с квартирой владельцы продают и 4 машинных места на парковке. Стоит же такое жилье 37,9 млн рублей. Пока неизвестно, много ли желающих купить квартиру и с чем связана ее продажа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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