«Авангард» показал кадры последнего матча на «Арена Омск» среди руин
Появились кадры с последнего матча на разрушенной "Арене-Омск". Его сыграли строители на бетонной площадке, которую раньше заливали льдом. Вокруг развалины стадиона и тяжелая техника - экскаваторы и бульдозеры.
- Последний матч на "Арене-Омск". Погнали! - говорит строитель на камеру и вводит матч в игру.
Напомним, что домашнюю ледовую арену "Авангарда" из-за ее аварийного состояния решили снести. На ее месте собираются строить новый стадион на 12 тысяч зрителей. Здание обещают закончить в 2023 году, и на новой арене проведут несколько матчей молодежного чемпионата мира. Планируется, что "ястребы" вернутся выступать в Омск к 2023 году.
Последний матч на "Арена-Омск".
ИСТОЧНИК KP.RU