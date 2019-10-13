«Авангард» показал кадры последнего матча на «Арена Омск» среди руин

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-13T08:30:10+03:00

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Появились кадры с последнего матча на разрушенной "Арене-Омск". Его сыграли строители на бетонной площадке, которую раньше заливали льдом. Вокруг развалины стадиона и тяжелая техника - экскаваторы и бульдозеры.

- Последний матч на "Арене-Омск". Погнали! - говорит строитель на камеру и вводит матч в игру.

Напомним, что домашнюю ледовую арену "Авангарда" из-за ее аварийного состояния решили снести. На ее месте собираются строить новый стадион на 12 тысяч зрителей. Здание обещают закончить в 2023 году, и на новой арене проведут несколько матчей молодежного чемпионата мира. Планируется, что "ястребы" вернутся выступать в Омск к 2023 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/737497" frameborder="0"></iframe> Последний матч на "Арена-Омск".

ИСТОЧНИК KP.RU