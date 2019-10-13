2019-10-13T08:30:10+03:00
Общество

«Авангард» показал кадры последнего матча на «Арена Омск» среди руин

Его сыграли строители [видео]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Появились кадры с последнего матча на разрушенной "Арене-Омск". Его сыграли строители на бетонной площадке, которую раньше заливали льдом. Вокруг развалины стадиона и тяжелая техника - экскаваторы и бульдозеры.

- Последний матч на "Арене-Омск". Погнали! - говорит строитель на камеру и вводит матч в игру.

Напомним, что домашнюю ледовую арену "Авангарда" из-за ее аварийного состояния решили снести. На ее месте собираются строить новый стадион на 12 тысяч зрителей. Здание обещают закончить в 2023 году, и на новой арене проведут несколько матчей молодежного чемпионата мира. Планируется, что "ястребы" вернутся выступать в Омск к 2023 году.

Последний матч на "Арена-Омск".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В мэрии придумали, как закрыть для объезда дороги Рыбачьего, жители которого устроили протест
В Омске разбились две машины «Яндекс-такси»
В Омске момент аварии в Нефтяниках попал на видео
Стала известна дата прощания с умершим омским хоккеистом
В Омске машина въехала многоэтажный дом
В Омской области школьница получила травму спины на перемене
Экс-игроку «Авангарда» Михееву в НХЛ подарили именной суп
Полежаев: Ильинский собор построю - никакие кустики не помешают
В Омской области пропали двое подростков
«Меня винят, что я метро не построил. Если что не успел - простите»: Полежаев публично извинился за омскую подземку
Омский бизнес экономит на «коммуналке» за мусор за счет населения
На окраине Омска прорвало канализацию
Федеральный рейтинг городов Forbes: «У Омска нет перспектив и культуры»
В Омском ГАУ прошел III региональный слёт агроклассников
Аномальная осень: Начало октября стало самым теплым за сто лет
Появились фото, как омский губернатор Бурков играет в футбол
На окраине Омска пьяный 25-летний насильник напал на 49-летнюю женщину
Поезд Омск-Новосибирск насмерть сбил 28-летнего парня
Позвоночник должен быть здоровым
Выбрать любимое кресло в самолете просто!
Омича, избившего и сбросившего подругу с балкона, осудили