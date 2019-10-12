Экс-игроку «Авангарда» Михееву в НХЛ подарили именной суп
Так хоккеиста поздравили с юбилеем
Такой презент получил игрок.Фото: Instagram.com
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Необычно поздравили с 25-летием омского хоккеиста в НХЛ. Сейчас воспитанник "Авангарда" выступает за Океаном за "Торонто". На свой юбилей он получил от клуба именной суп - банку своего любимого борща с фото Михеева на этикетке.
Как оказалось, в своем первом интервью американской прессе хоккеист сетовал, что в Канаде не очень популярен его любимый борщ. В свою очередь девушка спортсмена часто готовит ему именно его. Теперь, чтобы попробовать любимое блюдо, экс-ястреб может просто открыть банку и разогреть.
ИСТОЧНИК KP.RU