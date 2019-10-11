В Омске к Форуму автобусы раскрасят в цвета России и Казахстана
Меньше месяца остается до проведения в Омске XVI Межрегионального форума сотрудничества России и Казахстана. На него 7 ноября приедут президенты Путин и Токаев. Специально к Форуму власти решили перекрасить в его цвета общественный транспорт. Об этом рассказали в департаменте транспорта.
- Общественный транспорт – это подвижная часть городского ландшафта, и его оформление является важной частью подготовки к межрегиональному форуму сотрудничества, – цитирует пресс-служба омской мэрии директора департамента транспорта Александра Вялкова.
Символика появится на 25 троллейбусах, трамваях и автобусах.
ИСТОЧНИК KP.RU