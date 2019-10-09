2019-10-09T12:18:26+03:00
Происшествия

Омича, сломавшего подруге 8 ребер, посадили на 3,5 года

Кроме того, ему придется выплатить потерпевшей 250 тысяч
Анна МИКУЛА
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Нападавшего приговорили к 3,5 года колонии.Нападавшего приговорили к 3,5 года колонии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Напомним, в ночь на 6 мая пьяный омич устроил дебош в квартире дома на улице Багратиона. Во время застолья он что-то не поделил с приятельницей. Сначала накинулся на нее и начал избивать руками и ногами. Спасаясь, женщина выбежала в подъезд. Но нападавший настиг ее, повалил на землю и нанес около 20 ударов металлическим костылем. В итоге у пострадавшей оказались сломаны 8 ребер и пробито легкое. Женщина выжила, а избившего ее садиста судили.

– Фигуранта признали виновным пункту 3 части 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, – рассказали в Центральном районном суде. – Мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы. Но у него уже был в тот момент непогашенный условный срок. С учетом этого в общей сложности ему предстоит отбыть в колонии общего режима 3,5 года.

Кроме того, частично были удовлетворены исковые требования о компенсации причиненного ей морального вреда и ущерба здоровью. В итоге обидчик должен выплатить ей 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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