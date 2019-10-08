Умер еще один пострадавший после ДТП с семерыми омичами в «Ладе»
Напомним, страшное ДТП на окраине Омска случилось рано утром. «Лада», в которой ехали семеро молодых людей, в районе «Рубина» врезалась в бетонное ограждение. 28-летний водитель скончался на месте аварии, остальных увезли в больницу.
– В БСМП № 1 поступили шестеро пострадавших, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Двое мужчин были госпитализированы в хирургическое отделение – один скончался из-за травм, несовместимых с жизнью, второй – в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, травмами груди и живота. Четыре пострадавших после осмотра отправлены на амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU