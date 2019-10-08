Умер еще один пострадавший после ДТП с семерыми омичами в «Ладе»

СЕГОДНЯ 13:33 2019-10-08T13:56:15+03:00

Третий молодой человек жив, но находится в тяжелом состоянии

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Напомним, страшное ДТП на окраине Омска случилось рано утром. «Лада», в которой ехали семеро молодых людей, в районе «Рубина» врезалась в бетонное ограждение. 28-летний водитель скончался на месте аварии, остальных увезли в больницу.

– В БСМП № 1 поступили шестеро пострадавших, – рассказали в пресс-службе областного минздрава. – Двое мужчин были госпитализированы в хирургическое отделение – один скончался из-за травм, несовместимых с жизнью, второй – в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой, травмами груди и живота. Четыре пострадавших после осмотра отправлены на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU