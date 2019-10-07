Омичи пожаловались на садик с дырой в заборе

СЕГОДНЯ 08:01 2019-10-07T08:22:38+03:00

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Родители малышей, которые ходят в детский сад № 9 в центре Омска, бьют тревогу. Они рассказывают, что ограждение там не менялось с советских времен и сейчас практически полностью разрушилось и не выполняет свою основную функцию. Люди переживают, что ребятишки могут запросто уйти с территории.

– Заранее скажу: обращались и в департамент образования, и в приемную президента письмо писали, – жалуется в соцсетях автор поста. – Ответ один: денег нет, но вы держитесь! Наша заведующая неоднократно заявки оставляла. В общем проблема такая: ограждение садика в ужасном состоянии, требует замены, а нам предлагают покрасить его в зеленый цвет! Да там красить уже просто нечего – старый деревянный забор с прорехами времен СССР!

Анонимный родитель призывает омские власти обратить внимание на состояние ограждения садика по улице Волочаевской, 15ж. Но комментаторы предполагают, что чинить забор в садике омичам все-таки придется за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU