«После эксгумации узнала Кристину по шрамам»: омичка, отсудившая за похороны дочери в общей могиле 700 тысяч через ЕСПЧ

СЕГОДНЯ 08:57 2019-10-02T08:57:02+03:00

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Омичке Наталье Гончарук удалось добиться справедливости только в Европейском суде по правам человека. Судебные тяжбы длились долгие 6 лет с 2013 года, когда с дочкой омички Кристиной произошла трагедия.

Напомним, из-за конфликтов в семье Кристина покончила с собой, ее тело сотрудники полиции нашли под Фрунзенским мостом. Несмотря на то, что у 22-летней девушки был с собой паспорт, ее родственников почему-то никто не стал искать. Оперативник лишь пришел в пустую квартиру девушки, а по соцсетям сделал вывод, что у нее нет родственников. Мама девушки узнала о смерти дочери только через месяц, когда забеспокоилась и пришла в квартиру – там она обнаружила предсмертную записку. А через некоторое время женщина узнала, что ее дочь похоронили в обще могиле с номером рядом с неопознанными бомжами. Женщине пришлось пройти через ужасную процедуру эксгумации, чтобы по-человечески похоронить дочь

- Я ее сразу узнала по шрамикам на запястьях. Кристина лежала, как будто только что упала. На коленях и локтях была запекшаяся кровь.

После женщина пыталась добиться справедливости в российских судах, но там ей сказали, что следователи не обязаны сообщать родственникам о смерти и вообще искать их. Однако в ЕСПЧ рассудили иначе – женщине теперь полагается компенсация в 700 тысяч за моральные страдания.

ИСТОЧНИК KP.RU