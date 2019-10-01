Омича, избившего пенсионера из-за 27 рублей, будут судить

СЕГОДНЯ 08:42 2019-10-01T08:42:40+03:00

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Преступник увидел пожилого пенсионера в магазине и предположил, что у него есть деньги. Мужчина пошел следом за пенсионером, а через некоторое время напал на него сзади. Сначала омич ударил пожилого мужчину кулаком по голове, а когда пенсионер упал на землю, он стал бить его ногами.

- Понимая, что 85-летний пострадавший не может оказывать должного сопротивления, он сел на него сверху и нанес несколько ударов по голове и телу. Затем он просунул руку в карман брюк потерпевшего, однако довести преступные действия до конца не смог, так как был замечен прохожими, в связи с чем он скрылся с места преступления, - пояснили в прокуратуре.

Добычей воришки стали всего 27 рублей, больше у пенсионера с собой денег не было. Убежавшего омича выследила служебная собака, а после на него завели уголовное дело по статье «Покушение на грабеж». Сейчас 35-летнего грабителя будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU