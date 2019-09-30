СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-30T06:54:07+03:00

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Смертельная авария случилась накануне днем на улице 20 лет РККА. Там в районе дома №9 мужчина хотел перейти дорогу в неположенном месте, однако перед тем, как перебежать проезжую часть, он не посмотрел по сторонам.

Как видно на видеозаписи, выложенной в социальных сетях, водитель «Хонды», сбивший мужчину, попросту не успел затормозить – пешеход очень резко выбежал на проезжую часть. От удара мужчину отбросило от машины на несколько метров.

Как сообщили в Госавтоинспекции, мужчина от полученных травм скончался на месте. Его личность сейчас устанавливают. Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства аварии и устанавливают причины.

В Омске на видео попал момент смертельного наезда на пешехода.Подпишись на инцидент в Омске https://vk.com/inci55 ! Все самое шокирующее, что произошло в Омске только у нас - https://vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU