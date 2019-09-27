В Омске осудили насильника, который скрывался 5 лет

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-27T14:32:23+03:00

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Зверское преступление 31-летний омич совершил еще пять лет назад. Однажды в июле 2014 года он поссорился со своей девушкой и ушел из дома. Поздним вечером, около 11 часов, он встретил на проспекте Мира в городке Нефтяников незнакомую ему 23-летнюю девушку и решил выместить на ней всю злость. Он напал на нее, затащил в кусты и, угрожая убийством, изнасиловал. После преступления омич поспешно скрылся, а девушка обратилась в полицию. Однако найти насильника по горячим следам не удалось.

Преступление так и осталось бы нераскрытым, если бы омич вновь не пошел на преступление – он совершил покушение на убийство, и его удалось поймать. В ходе расследования его ДНК, оставленное на новом месте преступления, полностью совпало с ДНК насильника в Нефтяниках.

- Благодаря грамотно проведенным следователем первоначальным следственным действиям и своевременно назначенной геномной экспертизе через пять лет удалось установить личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Суд назначил омичу 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU