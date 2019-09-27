2019-09-27T14:32:23+03:00
Общество

В Омске осудили насильника, который скрывался 5 лет

Ему дали 5,5 лет тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске осудили насильника, который скрывался 5 летВ Омске осудили насильника, который скрывался 5 летФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Зверское преступление 31-летний омич совершил еще пять лет назад. Однажды в июле 2014 года он поссорился со своей девушкой и ушел из дома. Поздним вечером, около 11 часов, он встретил на проспекте Мира в городке Нефтяников незнакомую ему 23-летнюю девушку и решил выместить на ней всю злость. Он напал на нее, затащил в кусты и, угрожая убийством, изнасиловал. После преступления омич поспешно скрылся, а девушка обратилась в полицию. Однако найти насильника по горячим следам не удалось.

Преступление так и осталось бы нераскрытым, если бы омич вновь не пошел на преступление – он совершил покушение на убийство, и его удалось поймать. В ходе расследования его ДНК, оставленное на новом месте преступления, полностью совпало с ДНК насильника в Нефтяниках.

- Благодаря грамотно проведенным следователем первоначальным следственным действиям и своевременно назначенной геномной экспертизе через пять лет удалось установить личность подозреваемого, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Суд назначил омичу 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске эвакуатор снес фонарный столб
Скорая помощь при заложенности носа и насморке
Жизнь без боли
На омича, устроившего смертельное ДТП на встречке, завели уголовное дело
Tele2 создаст martech*-платформу с крупнейшими операторами фискальных данных
Омич напал на полицейского на вокзале в Тюмени
В Омске ищут парня, пропавшего 3 назад по пути в СТО
Жильцы омской многоэтажки устроили скандал и не разрешили устанавливать на крыше сотовую вышку
Омич украл у соседа гараж
Омские волонтеры уже третьи сутки ищут пропавшего в лесу 81-летнего дедушку
Ремонт омской магистрали в час пик парализовал движение транспорта
В Омске улицу Кошевого сделают двусторонней с 4 октября
Омичка с ножом накинулась на своего возлюбленного
Омич на остановке разбил голову пассажиру
Следственный комитет начал проверку после падения 5-летнего мальчика в омском автобусе
Омский фермер получил за несуществующих коров налоговый вычет в 8 млн
В Омске серьезные травмы в автобусе получил 5-летний мальчик
В новом сезоне Омская драма поставит сразу 7 новых спектаклей
В Омске будут судить водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионера во дворе
В Омске иномарка протаранила легковушку - погибла женщина
Соцсети: Вымогатели толкнули омича под «газель»
«Росводоканал Омск» провёл совместный рейд с судебными приставами