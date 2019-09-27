В Омске эвакуатор снес фонарный столб

СЕГОДНЯ 13:53 2019-09-27T13:53:35+03:00

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Необычная авария произошла сегодня днем в городке Нефтяников. Там на улице Химиков эвакуатор снес фонарный столб с проводами. Удар был настолько сильным, что кабина машины-эвакуатора получила серьезные повреждения. О состоянии водителя пока ничего не сообщается, однако очевидцы аварии, выложившие фото в социальных сетях, рассказали, что водителю вызвали скорую.

Столб с проводами упал на проезжую часть, почти полностью перегородив проезд. Из-за аварии на участке дороги образовалась пробка. Почему водитель въехал в столб, неизвестно. Омичи в комментариях предполагают, что эвакуатор подрезала легковушка, поэтому водитель не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU