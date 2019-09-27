СЕГОДНЯ 11:08 2019-09-27T11:08:07+03:00

В Омске ищут парня, пропавшего 3 назад по пути в СТО Фото: vk.com

Он поехал на машине и не вернулся

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Родственники молодого человека написали пост в социальных сетях о поиске молодого человека, который пропал еще 23 сентября. В тот день он поехал на свей машине марки «ВАЗ-2110» на СТО починить машину. С тех пор его никто не видел.

- Приметы: зовут Анатолий. Рост 170-180 см. На вид 20-27 лет. Волосы темные, среднего телосложения, был одет в красно-черную футболку с надписью, черную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки с надписью supreme, - написал родсвенник молодого человека.

Всех, кто видел омича, просят написать родственникам в социальных сетях или позвонить по указанному телефону.

ИСТОЧНИК KP.RU