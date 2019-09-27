В Омске ищут парня, пропавшего 3 назад по пути в СТО
Родственники молодого человека написали пост в социальных сетях о поиске молодого человека, который пропал еще 23 сентября. В тот день он поехал на свей машине марки «ВАЗ-2110» на СТО починить машину. С тех пор его никто не видел.
- Приметы: зовут Анатолий. Рост 170-180 см. На вид 20-27 лет. Волосы темные, среднего телосложения, был одет в красно-черную футболку с надписью, черную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки с надписью supreme, - написал родсвенник молодого человека.
Всех, кто видел омича, просят написать родственникам в социальных сетях или позвонить по указанному телефону.
ИСТОЧНИК KP.RU