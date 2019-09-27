2019-09-27T10:59:07+03:00
Общество

Жильцы омской многоэтажки устроили скандал и не разрешили устанавливать на крыше сотовую вышку

Люди уверены: излучение от установки им навредит, а тяжелая конструкция разрушит дом
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskgolosФото: vk.com/omskgolos
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Жители многоэтажки на улице Лаптева, 6 чуть ли не с кулаками отстояли свободу своей крыши. Дело в том, что на нее должны были установить вышку сотового операторы, а люди были категорически против. Большинство из них уверены: излучение от непонятной конструкции пагубно скажется на их здоровье, кроме того, она тяжелая и может проломить кровлю.

Никакие разумные доводы разозленную толпу не убедили, и рабочим просто перекрыли доступ к дому. Фото противостояния выложили в соцсети.

Фото: vk.com/omskgolos

Фото: vk.com/omskgolos

– Александра Маринина описала подобное в своем романе. Прибор, который излучал в одну сторону положительные импульсы, в противоположную – вызывающие немотивированную агрессию. Нашла в сети про дом на Берка Цемента – волосы дыбом от ужаса, – на полном серьезе сообщает одна из подписчиц.

– На Б. Цемента воевать начали весной вроде, когда народ умирать стал в подъезде ни с того ни с сего, – делится соображениями другой.

– 1. Установка и ответственность берет на себя оператор. Перед тем как устанавливать, явно «оператор» и конструктор, проверяли и выбирали крышу дома. 2. Оператор платит за это место. Так, как берет ее в аренду. Если управляющий дома с мозгами, то дом, где установлена такая вышка, станет образцово-показательным. И детская площадка, и чистые подъезды, и двор с асфальтом, – пишет третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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