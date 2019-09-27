Омич украл у соседа гараж

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-27T10:21:13+03:00

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В Омске накануне к полицейским обратился мужчина с необычным заявлением. У омича кто-то украл целый гараж. Гараж мужчины стоял у дома по улице Лермонтова, однако, когда омич в очередной раз пришел туда за инструментами – металлического строения на месте не оказалось.

Как рассказали в полиции, по горячим следам стражам порядка удалось задержать 37-летнего жителя Октябрьского округа. Мужчина распилил гараж омича на части и отнес их в пункт приема металла. Сейчас на воришку завели уголовное дело, сумма ущерба составила 65 тысяч рублей. Как омичу незаметно удалось распилить и вынести целый гараж, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU