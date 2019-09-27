2019-09-27T11:58:21+03:00
Общество

Омские волонтеры уже третьи сутки ищут пропавшего в лесу 81-летнего дедушку

На данный момент они прочесали территорию площадью более 500 км, но даже следов присутствия Множата Исимбаева пока не обнаружили
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/la_omskФото: vk.com/la_omsk
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В Горьковском районе трое суток без перерыва волонтеры искали пропавшего в лесу 81-летнего местного жителя Множата Исимбаева. 22 сентября он выехал верхом на белом коне из деревне Рождественка и пропал. Известно, что с пожилым мужчиной также был жеребенок.

– По мокрому лесу и бездорожью пройдено более 500 километров, – рассказывают волонтеры отряда «Лиза Алерт». – Квадроциклами отрабатываются самые сложные участки. Два самолёта частной авиации закрывали зону поиска с воздуха. Конная служба и кинологи участвуют в поиске дедушки. Добровольцы «Лиза Алерт» работают круглосуточно.

Несмотря на все усилия, пока следов Множата Еноятовича найти не удалось. Штаб пришлось свернуть, волонтеры отрабатывают автономные задачи по поиску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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