2019-09-27T09:36:32+03:00
Общество

В Омске улицу Кошевого сделают двусторонней с 4 октября

Так планируют разгрузить улицу Мельничная
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: GoogleMapsФото: GoogleMaps
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В Омске на улице Олега Кошевого вводят новый режим движения. На участке от улицы Торговой до улицы Мельничной запустят двустороннее движение. Изначально его планировали запустить 28 сентября, однако сроки перенесли из-за большого объема работ, теперь одностороннее движение запустят там с 4 октября.

- В настоящее время принято решение об организации двухстороннего движения поэтапно: в текущем году двустороннее движение транспорта будет организовано только по улице Олега Кошевого (на участке от улицы Торговая до улицы Мельничная). А в следующем 2020 году двустороннее движение запустят и на улице Торговой — на отрезке от улицы Бетховена до улицы Олега Кошевого, - пояснили в мэрии.

В городской администрации уточнили, что оптимизация движения приведет к перераспределению транспортных потоков, снизит транспортную нагрузку на улице Мельничной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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