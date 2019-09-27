2019-09-27T08:37:06+03:00
Общество

Омичка с ножом накинулась на своего возлюбленного

Его с колотыми ранами увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка с ножом накинулась на своего возлюбленногоОмичка с ножом накинулась на своего возлюбленногоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Конфликт произошел в одной из квартир на улице 3-й Красной звезды в Ленинском округе. 48-летний омич проживал в квартире со своей 38-летней гражданской женой. Поздно ночью между супругами произошел серьезный конфликт – мужчина и женщина громко кричали друг на друга. В порыве гнева омичка взяла кухонный нож и набросилась с ним на своего супруга. Он не успел увернуться и получило несколько колото-резаных ран в грудь и шею. Потом мужчине удалось вызвать скорую.

Как рассказали в пресс-службе полиции, мужчину увезли в больницу приехавшие на место происшествия медики. Сейчас за его жизнь борются врачи. Омичку же полицейские задержали, а орудие преступления изъяли для экспертизы. После выяснения всех обстоятельств на женщину могут завести уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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