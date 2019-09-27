Омич на остановке разбил голову пассажиру

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-27T08:29:03+03:00

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Все произошло на остановке Ясная Поляна. К омичу, ожидавшему транспорт на остановке, подошел неизвестный, и между мужчинами завязался разговор. В какой-то момент разговор перерос в ссору, а затем и в драку. Незнакомец набросился на 45-летнего омича с кулаками и нанес ему несколько ударов по голове. Очевидцы вызвали скорую – у мужчины оказалась открытая черепно-мозговая травма.

Как рассказали в пресс-службе полиции, личность нападавшего удалось установить благодаря описанию внешности от свидетелей. После драки он поспешил скрыться. 39-летнего нападавшего задержали у него дома. Сейчас на него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит 8 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU