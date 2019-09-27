Следственный комитет начал проверку после падения 5-летнего мальчика в омском автобусе

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-27T08:18:20+03:00

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Неприятный инцидент произошел из-за вечно спешащих водителей общественного транспорта. Один из них слишком резко затормозил. В результате ехавший в салоне автобуса 5-летний мальчик не удержал равновесия и упал. Ребенок получил травму, и ему потребовалась помощь медиков.

Напомним, инцидент случился днем, 26 сентября, на улице Суворова в районе пересечения с улицей Поворотникова в автобусе, ехавшем по маршруту № 45 со стороны Ленинградского моста.

– В ходе проверки будет установлен перевозчик, действиям которого, как и водителя, дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), – рассказали в пресс-службе областного СУ СК. – Также следователи намерены выяснить состояние здоровья мальчика и все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU