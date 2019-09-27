Омский фермер получил за несуществующих коров налоговый вычет в 8 млн

СЕГОДНЯ 08:02 2019-09-27T08:03:13+03:00

Теперь ему грозит до 10 лет колонии

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49-летний омский фермер, занимающийся производством молочной продукции, придумал незамысловатую схему обогащения. Он подделал документы, что приобрел рогатого скота на 40 млн рублей. Только вот коровы, за который мужчина позже получил налоговый вычет в 8 млн, существовали только на бумаге. Это выяснилось после первой же проверки.

– Следователем СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении руководителя перерабатывающего сельскохозяйственного потребительского кооператива, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – За совершение подобного преступления уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU