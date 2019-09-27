В Омске серьезные травмы в автобусе получил 5-летний мальчик

СЕГОДНЯ 07:45 2019-09-27T07:45:08+03:00

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Несчастный случай произошел в автобусе № 45, который следует по маршруту 21-я Амурская-Механический завод. 39-летний водитель, управляя автобусом, ехал по улице Суворова на Левом берегу в направлении улицы Володарского. В районе строения №80 автобус резко затормозил, а 5-летний мальчик в салоне не удержался и упал.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, мальчик во время падения получил травмы – ему пришлось вызывать скорую. Приехавшие медики госпитализировали ребенка в больницу. Помимо него в этот момент в автобусе находились еще 10 пассажиров, они за медицинской помощью не обрались.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU