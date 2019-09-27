В новом сезоне Омская драма поставит сразу 7 новых спектаклей

СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-27T07:42:01+03:00

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Новый 146-й сезон омский драмтеатр открывает сразу двумя премьерами. Спектакли «Дядя Ваня» главного режиссера театра Георгия Цхиравы и «Причал. Воздух детства» в постановке петербуржца Бориса Павловича будут идти параллельно на основной и камерной сценах театра. Впервые публика сможет их увидеть 28 и 29 сентября.

Судя по всему, в этом году Омская драма сделает упор на русскую классику. Еще одна премьера года – «Обрыв» по Ивану Гончарову. Георгий Цхирава приступит к репетиции этого спектакля с 20 октября. Кроме того, режиссер поставит спектакль «Чонкин» на музыку Владимира Дашкевича. Инсценировку Юлия Кима поставят к 75-летию Победы.

В преддверии нового сезона руководство и актеры Омской драмы пообщались с журналистами. Фото: пресс-служба Омского государственного академического театра драмы

Также театралов ждут две работы польских режиссеров. Давний любимец омичей Анджей Бубень, известный, например, по спектаклю «Амадей», в этом сезоне представит свое видение пьесы Фридриха Дюрренматта «Визит дамы». Что получилось, можно будет увидеть на большой сцене в марте.

А режиссер Войтек Урбаньски поставит на малой сцене пьесу Ивана Вырыпаева «Летние осы кусают даже в ноябре». Премьера запланирована на январь.

Не боятся в театре и экспериментов. Молодой режиссер Данил Чащин воплотит в Омской драме киносценарий Марселя Карне «Обманщики». Работа над ним начнется в конце сезона.

Также ближе к лету в театре возьмутся за пьесу А. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского». Режиссер Александр Кузин поставит ее на большой сцене. А Павел Зобнин на малой сцене будет репетировать пьесу Тома Стоппарда «Аркадия». Премьеру этого спектакля представят через год.

– На середину сентября будущего года также запланированы обменные гастроли с Иркутским драматическим театром. Они пройдут до начала нового сезона, – рассказал на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона, директор драмтеатра Виктор Лапухин. – Наши два театра имеют давние тесные связи, хотя последний раз иркутяне были в Омске в 2003 году. В мае 2020 года мы поедем в Санкт-Петербург, в театр «На Васильевском» – везем спектакль «Отец». Сохраняются и договоренности с Ярославским драматическим театром на наш ответный визит.

Главный режиссер театра Георгий Цхирава рассказал о планах на сезон. Фото: пресс-служба Омского государственного академического театра драмы

В ближайших планах – гастроли в конце октября в Челябинск, где омичи покажут «Отца». А в начале ноября драмтеатр будет участвовать в «Золотой маске» в Ижевске, где представит «Время секонд хэнд». Напомним, 16 апреля омская актриса Валерия Прокоп за роль в этом спектакле как раз получила «Золотую маску». Добавим, эта награда считается самой престижной в стране среди театралов.

А в июне омичей ждет международный фестиваль «Академия», куда съезжаются лучшие театральные труппы со всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU