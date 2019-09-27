В Омске будут судить водителя мусоровоза, насмерть сбившего пенсионера во дворе

СЕГОДНЯ 07:04 2019-09-27T07:04:41+03:00

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В Омске будут судить 58-летнего водителя «Камаза», который вывозил мусор в одном из дворов на улице Дмитриева и задним ходом сбил насмерть 66-летнего пенсионера. На водителя мусоровоза завели уголовное дело, а в ходе расследования следователем была доказана виновность мужчины.

Как рассказали в пресс-службе полиции, водитель при въезде во двор видел дорожный знак «Жилая зона». Тем не менее, зная особенности своего автомобиля и наличие у него «слепых зон», он стал двигаться задним ходом.

- Водитель не принял необходимых мер к обзору проезжей части в направлении следования, не воспользовался помощью других лиц для обеспечения безопасного проезда, так как движение задним ходом является наиболее сложным и опасным маневром и не учел того обстоятельства, что на пути следования могут оказаться пешеходы, а вероятность их появления высока и именно они, в соответствии с ПДД РФ, имеют право преимущественного движения в жилой зоне, - пояснили в полиции.

Сейчас дело водителя мусоровоза будут рассматривать в суде, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU