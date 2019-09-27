В Омске иномарка протаранила легковушку - погибла женщина

СЕГОДНЯ 05:28 2019-09-27T06:39:35+03:00

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Жуткое ДТП с участием трех машин произошло накануне днем. Известно, что иномарка «Киа Рио» с 20-летним водителем за рулем ехала по улице Химиков. Иномарка буквально летела - водитель хотел проскочить на мигающий желтый. В этот момент у светофора со двора дома №17 по улице Химиков выезжал «Ниссан». За рулем машины был 47-летний мужчина. Омич, по всей видимости, не заметил приближающуюся «Киа» и не уступил ей дорогу. «Киа» на огромной скорости влетела в «Ниссан»

Как рассказали в Госавтоинспекции, от удара «Киа» отлетела на припаркованные машины и повредила одну из них. Основной удар пришелся на пассажирку «Ниссана» - женщина от полученных травм скончалась на месте. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

В Омске иномарка протаранила легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU