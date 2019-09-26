Соцсети: Вымогатели толкнули омича под «газель»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-26T14:40:12+03:00

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О ЧП, которое якобы случилось в на окраине Омска, рассказала в соцсетях знакомая пострадавшего омича. По ее словам, примерно в 9-10 часов утра 21 сентября к молодому человеку пристали двое неизвестных. Хулиганы начали требовать деньги, парень побежал в сторону гаражей, но его настигли и толкнули под проезжавшую мимо машину.

– Схватили за шиворот куртки и толкнули его под «газель», которая переехала ему ногу, мужчины в этот момент сбежали, – рассказывает Вика Вальтер. – Сейчас он находится в больнице с серьезным переломом, ведется розыск. Но водитель «газели» идет в отказ и говорит, что он его не переезжал, но видел, как они его избивали. Не помнит, как нападавшие выглядели. Но это неправда – на знакомом нет побоев, его толкнули под транспорт, при этом не обокрали. А при избиении деньги бы их 100% забрали – они ведь требовали их. Сам парень говорит: «Я даже не успел ничего заметить, почувствовал резкую боль и попытался отползти в сторону. Отчетливо слышал, что люди вокруг кричали, что меня задним колесом переехала «газель». В этот момент в глазах уже потемнело, и очнулся я уже в скорой».

Девушка ищет очевидцев происшествия. Подробности можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU