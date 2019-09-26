«Омский Мавроди» организовал финансовую пирамиду и заработал 20 миллионов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-26T13:51:12+03:00

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Предприимчивый 38-летний омич решил повторить успех с финансовой пирамидой и изобрел свою. Для начала он зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, снял офис и открыл счета в банке. После в интернете он стал рекламировать свой бизнес – предлагал омичам делать вклады под выгодный процент, как бы занимая деньги у людей.

- Так, гражданам предлагалось два вида договорных займов: «срочный» с максимальным годовым процентом от суммы займа – 180 %; «накопительный» – под 240 % в год, - рассказали в пресс-службе полиции.

Омичи, которые хотели получить такой огромный процент, вкладывали деньги, и рекламировали фирму мошенника среди своих знакомых - он рассказывал всем, что успешно торгует на финансовой площадке валютного рынка. Таким образом, омич создал финансовую пирамиду – ведь на самом деле денег для выплат процентов по вкладам у него не было, а валютном рынке он не торговал.

Участниками финансовой пирамиды оказались 114 омичей, а прибыль организатора составила больше 20 миллионов рублей. Сейчас обман раскрыли, а на мужчину завели уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU