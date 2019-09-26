2019-09-26T13:10:12+03:00
Общество

Здание Омской драмы больше не будет затапливать

Такая проблема там возникла после реконструкции Любинского проспекта
Анна МИКУЛА
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Фото: omskdrama.ruФото: omskdrama.ru
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Напомним, в прошлом году директор Омской драмы Виктор Лапухин забил тревогу. По его словам, зданию театра 1905 года постройки – одному из красивейших не только в нашем городе, но и в стране – грозило разрушение. Дело в том, что после реконструкции Любинского проспекта, историческую часть города, в том числе и драмтеатр начало топить. Судя по всему, в проекте восстановительных работ не была продумана система ливневой канализации.

В результате подвал театра начало заливать грунтовыми водами, и это неизбежно вело к разрушению фундамента. Сейчас проблему решили, объекту культурного наследия больше ничего не угрожает.

– Нам очень повезло, что на аукционе победила строительная компания «Лидер», которая с большой ответственностью отнеслась к работам в этом уникальном здании. Они были закончены перед началом сезона, – рассказал Виктор Лапухин на пресс-конференции, посвященной открытию нового театрального сезона. – Большое спасибо руководителю компании Константину Овчинникову за неформальный подход к сохранению исторического памятника.

Директор театра сообщил также, что колонны у парадного входа строители укрепили металлом, бетоном и гранитом. Такой профилактики должно хватить минимум на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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