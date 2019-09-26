2019-09-26T12:56:03+03:00
Происшествия

В Омской области из-за горящего подвала многоэтажки эвакуировали 52 человека

Пожар случился в селе Колосовка
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области из-за горящего подвала многоэтажки эвакуировали 52 человекаВ Омской области из-за горящего подвала многоэтажки эвакуировали 52 человекаФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Страшный пожар случился накануне вечером, около 9 часов в селе Колосовка в Омской области. Там внезапно загорелся подвал двухэтажного многоквартирного дома. Жители дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Жители дома еще до приезда спасателей эвакуировались на улицу. В пресс-службе МЧС уточнили, что самостоятельно покинули дом 52 человека, из них трое детей.

Тушить огонь выезжали 6 пожарных на трех машинах. Площадь распространения пожара составила 48 квадратных метров. С огнем удалось справиться только к часу ночи – пожар тушили 4 часа.

Предварительная причина пожара - нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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