В Омской области из-за горящего подвала многоэтажки эвакуировали 52 человека
Страшный пожар случился накануне вечером, около 9 часов в селе Колосовка в Омской области. Там внезапно загорелся подвал двухэтажного многоквартирного дома. Жители дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Жители дома еще до приезда спасателей эвакуировались на улицу. В пресс-службе МЧС уточнили, что самостоятельно покинули дом 52 человека, из них трое детей.
Тушить огонь выезжали 6 пожарных на трех машинах. Площадь распространения пожара составила 48 квадратных метров. С огнем удалось справиться только к часу ночи – пожар тушили 4 часа.
Предварительная причина пожара - нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU