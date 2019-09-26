2019-09-26T12:33:11+03:00
Общество

На строительство «Арены Омск» из областного бюджета выделят 750 млн

Новые ледовый комплекс обещают открыть к 2013 году
Анна МИКУЛА
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Фото: omskportal.ruФото: omskportal.ru
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«Арену Омск», старое здание которой уже почти полностью разрушили, точно будет возведено заново. Современный комплекс, построенный с соблюдением всех правил безопасности, обещают сдать к 2023 году – когда будет проводиться Молодежный чемпионат мира по хоккею.

– Достигнута договоренность о строительстве ледовой арены в рамках концессионного проекта с компанией «Газпром нефть» с привлечением федерального финансирования и частных инвестиций в размере 10 млрд. рублей, в том числе 750 млн из областного бюджета, – сообщил в бюджетном послании областному парламенту губернатор Александр Бурков. – Имущественные и земельные вопросы уже решены, следующий этап – окончание строительства автомобильной дороги по улице 3-й Островской, на которое будет направлено порядка 900 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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