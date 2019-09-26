Из-за омича, укравшего дорожный знак, чуть не погибли люди

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-26T12:17:00+03:00

Участок трассы, где меняли трубы, оказался открытым, и по нему могли проехать машины

Изменить размер текста: A A

Мужчину, тащившего дорожный знак по улице 4-ой Заозерной, заметил патруль вневедомственной охраны. Подозрительный незнакомец невнятно пытался объяснить стражам порядка, что нашел конструкцию в кустах. Но ему не поверили на слово.

В итоге выяснилось, что знак, перекрывавший дорогу и указывающий водителям путь объезда, подозреваемый украл на соседней улице – 5-ой Заозерной. На том участке проезжей части меняли газовое оборудование.

– Рабочие приступили к проведению работ и не заметили отсутствие знака. После его хищения, въезд на улицу оказался свободным, что угрожало безопасности граждан. Во избежание несчастного случая, работники незамедлительно перекрыли въезд на ремонтируемый участок, – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии. – Задержанный, нигде не работающий 32-летний гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU