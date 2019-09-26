«Хочу конфет»: 16-летняя омская школьница, убившая отца, рассказала, что ее никто не навещает в изоляторе
16-летняя Марина Филина (имя и фамилия изменены) жестоко расправилась со своим отцом, а потом сама вызвала скорую и ушла из дома. Но вскоре ее задержали.
Девочка объяснила, что отец каждый день напивался и заставлял ее убирать в квартире. Кроме того, мужчина упрекал дочь, что она плохо учится и осталась на второй год в девятом классе. Кроме того выяснилось, что Владимир Филин (имя и фамилия изменены) долгое время издевался над матерью Марины. В итоге женщина ушла из семьи, оставив двух дочерей. А через какое-то время она утонула. В 2017 году умела и старшая сестра Марины.
– Тебя в изоляторе кто-то навещает?
– Нет, у меня кроме отца не было никого. Теперь я одна, – рассказала Марина «Комсомолке».
– Чего тебе не хватает сейчас?
– Конфет хочется... Может быть, кто-то сможет мне передать в Екатеринбурге?
Добавим, что сейчас девушка находится в Свердловской клинической психиатрической больнице, где проходит обследование на вменяемость.
ИСТОЧНИК KP.RU