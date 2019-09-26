«Хочу конфет»: 16-летняя омская школьница, убившая отца, рассказала, что ее никто не навещает в изоляторе

СЕГОДНЯ 12:04 2019-09-26T12:04:51+03:00

Марина призналась, что начала ненавидеть отца еще в 2010 году. Фото: Личный архив

Также она попыталась объяснить, из-за чего пошла на бесчеловечное преступление

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16-летняя Марина Филина (имя и фамилия изменены) жестоко расправилась со своим отцом, а потом сама вызвала скорую и ушла из дома. Но вскоре ее задержали.

Девочка объяснила, что отец каждый день напивался и заставлял ее убирать в квартире. Кроме того, мужчина упрекал дочь, что она плохо учится и осталась на второй год в девятом классе. Кроме того выяснилось, что Владимир Филин (имя и фамилия изменены) долгое время издевался над матерью Марины. В итоге женщина ушла из семьи, оставив двух дочерей. А через какое-то время она утонула. В 2017 году умела и старшая сестра Марины.

– Тебя в изоляторе кто-то навещает?

– Нет, у меня кроме отца не было никого. Теперь я одна, – рассказала Марина «Комсомолке».

– Чего тебе не хватает сейчас?

– Конфет хочется... Может быть, кто-то сможет мне передать в Екатеринбурге?

Добавим, что сейчас девушка находится в Свердловской клинической психиатрической больнице, где проходит обследование на вменяемость.

ИСТОЧНИК KP.RU