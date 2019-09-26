2019-09-26T11:53:22+03:00
Общество

Омича, который уехал в больницу и пропал, нашли мертвым

Предположительно, он покончил с собой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омича, который уехал в больницу и пропал, нашли мертвымОмича, который уехал в больницу и пропал, нашли мертвымФото: vk.com
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В Омске с 23 сентября, 3 дня искали 62-летнего Николая Лакевича. Он утром выехал на своей машине марки «Волга» в больницу и пропал. Родственники Николая обратились за помощью в полицию, в волонтерские организации и попросили омичей сообщить любую информацию о местонахождении мужчины. Вскоре стало известно, что до больницы омич так и не доехал.

Сегодня стало известно, что омича нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». В полиции «Комсомолке» уточнили, что предположительно омич покончил с собой. Что именно произошло, пока неизвестно, сейчас следователи выясняют обстоятельства его смерти. Возможно, у омича была неизлечимая болезнь, поэтому он решил уйти из жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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