16-летняя омичка, насмерть забившая отца молотком, рассказала, что мужчина долгие годы издевался над ней

СЕГОДНЯ 11:43 2019-09-26T11:43:32+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летняя Марина Филина (имя и фамилия изменены) в мае жестоко убила своего отца. Школьница сначала облила его кипятком, потом била топором и ножом. Судмедэксперты насчитали на трупе не менее 30 ранений.

– Отец каждый день пил «боярку» или водку. Когда напивался начинал меня оскорблять словами «тварь» и «мразь», унижал всячески. Потом и вовсе на месяц сдал в социальный центр в Знаменке. После того, как я вернулась, все продолжилось. Ну я его вскоре и убила, – рассказала «Комсомолке» Марина. – На меня нет. Но я начала его ненавидеть с 2010 года, когда он стал бить маму. Мы с сестрой были маленькие. Я пыталась маму защитить, но отец меня просто отталкивал и продолжал. Тогда поняла, что чувствую к нему отвращение. Потом мама от нас ушла. Через несколько лет она утонула. А в 2017 году от пневмонии умерла моя старшая сестра. Отец совсем запил. Зимой он, правда, устроился на работу водителем маршрутки – у него был свой микроавтобус. Но каждый вечер напивался и скандалил.

ИСТОЧНИК KP.RU